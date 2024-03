Vor 30 Jahren: Als das Böblinger Nirvana-Konzert abgesagt wurde

1 Held der Grunge-Generation: Kurt Cobain. Foto: dpa/Robert Sorbo

Am 13. März 1994 – vor genau 30 Jahren – hätte die weltbekannte Grunge-Band Nirvana in der Böblinger Sporthalle auftreten sollen. Doch dazu kam es nicht.











In den 1990er-Jahren – lange Zeit, bevor Smartphones sekündlich Informationen aller Art lieferten – konnte eine Konzertabsage schon mal am Publikum vorbeigehen. Zumindest an einigen wenigen Fans. „Wir sind an jenem Sonntagabend über den fast leeren Parkplatz der Sporthalle gelaufen und haben uns mächtig gewundert“, erinnert sich Christian Biadacz, der in Böblingen aufgewachsen ist und seit vielen Jahren in Berlin lebt. Er sollte damals als Freier Mitarbeiter der Zeitung über einen Konzert berichten, das dann nicht stattfand. „Wir hatten Massen von jungen Menschen mit zerrissenen Jeans, Holzfällerhemden und langen Haaren erwartet.“ So in etwa stylte sich die Band, was die Fans dankbar übernahmen. Doch dann das: Kaum jemand da, Konzert abgesagt.