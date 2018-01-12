Donald Trumps Wutrede und der Aufstieg der Rolltreppe

Am 16. Januar 1893 ratterte es in einem New Yorker Bahnhof zum ersten Mal. Seitdem sind die Rolltreppen zu prägenden Elementen der Stadtplanung geworden. Wir zeigen Ihnen außergewöhnliche Beispiele aus aller Welt. Und was das Mit US-Präsident Donald Trump und der UN in New York zu tun hat.

US-Präsident Donald Trump sorgt bei seiner Rückkehr auf die größte diplomatische Bühne der Welt mit Beschwerden über "eine schlechte Rolltreppe und einen schlechten Teleprompter" für Wirbel. Er werde ohne den Monitor sprechen, der ihm den Redetext anzeigt, sagte Trump zu Beginn seines Auftritts bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York, "weil der Teleprompter nicht funktioniert".

Beim Weg in den Saal habe bereits eine Rolltreppe plötzlich angehalten, als er und seine Ehefrau Melania sie benutzt hätten, beschwerte sich Trump außerdem. "Wenn die First Lady nicht so gut in Form wäre, wäre sie gefallen, aber sie ist gut in Form. Wir sind beide gut in Form", sagte er. "Das sind die zwei Sachen, die ich von den Vereinten Nationen bekommen habe: Eine schlechte Rolltreppe und einen schlechten Teleprompter. Vielen Dank."

Rolltreppen verbinden - Stockwerke und Menschen

Ob in Bahnhöfen, Kaufhäusern oder Flughäfen – Rolltreppen gehören untrennbar zum Alltag. Am 16. Januar 1893 nahm der US-Ingenieur Jesse Wilford Reno die erste „mittels Elektrizität getriebene endlose schräge Wandelbahn“ der Welt in Betrieb. Sie brachte die Fahrgäste am New Yorker Bahnhof Cortlandt Street von der einen zur anderen Bahnsteigsebene. Die 13 Meter lange Bahn, auf der Zugreisende in das sechs Meter höher gelegene Stockwerk gelangten, war eine glatte Fläche mit Holzplatte.

Wir stellen aus Anlass von Donald Trumps Wutattacke auf die UN-Rolltreppe außergewöhnliche Exemplare dieses weltweit beliebten Personenbeförderungsmittel vor.

Die Längste

Die längste Rolltreppe der Welt fährt in der St. Petersburger U-Bahn in Russland. Die 2011 eröffnete, an der Linie 5 liegende Metro-Station „Admiralteiskaja“ liegt in 86 Meter Tiefe. Die vier Rolltreppen, welche die Oberfläche mit dem Bahnsteigniveau verbinden, gelten mit jeweils 137 Meter Länge als die längsten ununterbrochen verlaufenden Rolltreppen weltweit. Für eine Fahrt benötigt man knapp drei Minuten.

Die längste Freistehende

Die längste freistehende Rolltreppe der Welt steht in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia. Im Innenhof des Hauptquartiers des amerikanischen TV-Senders CNN führt sie über 62 Meter acht Stockwerke hoch. Wer mit ihr fahren will, muss eine Tour durch das CNN-Gebäude buchen.

Die Kürzeste

Die kürzeste Rolltreppe hat gerade einmal fünf Stufen und führt über 83 Zentimeter in einem Kaufhaus in der japanischen Stadt Kawasaki.

Die Kurioseste

Eine ganz besondere Bedeutung haben Rolltreppen im kolumbianischen Medellín. Jahrzehntelang beherrschte Drogenkriminalität die Stadt, insbesondere die an steilen Berghängen gelegenen Armenviertel. Eines davon, die Comuna 13, bekam 2011 mehrere insgesamt 384 Meter lange Rolltreppen, die das Viertel besser zugänglich machten und dabei halfen, die Kriminalität in den Griff zu bekommen.

Rolltreppen-Marathon

In der Europäischen Union regelt die Norm EN 115 alles technischen Details rund um die Fahrtreppe. Je nach Neigung dürfen Fahrtreppen demnach mit 0,5 bis 0,75 Metern pro Sekunde unterwegs sein. Der Handlauf darf auf keinen Fall langsamer und nur bis zu zwei Prozent schneller sein.

Den Rekord im 24-Stunden-Rolltreppen-Dauerlauf hält der Thüringer Extremsportler Guido Kunze. Am 12. Juli 2013 hatte er im Rathaus-Einkaufscenter von Dessau mehr als 61 050 Stufen geschafft und dabei 12 210 Höhenmeter zurückgelegt.