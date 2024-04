1 Vontae Davis starb im Alter von nur 35 Jahren (Archivbild). Foto: IMAGO/USA TODAY Network/IMAGO/JAMIE GERMANO/ROCHESTER DE

Der ehemalige Footballprofi Vontae Davis ist in Florida tot aufgefunden worden. Die Polizei geht ersten Angaben vom Montag (Ortszeit) zufolge nicht von einer Fremdeinwirkung beim Tod des 35-Jährigen aus, allerdings solle noch eine Autopsie durchgeführt werden, hieß es. Davis hatte zehn Jahre lang in der amerikanischen Profiliga NFL gespielt und war zweimal beim Pro Bowl dabei. Insgesamt bestritt er 121 Partien in der NFL.