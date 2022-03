Mann belästigt zwei Frauen in Zug – Anzeigen

1 Der Vorfall ereignete sich im Regionalzug von Stuttgart nach Würzburg (Symbolbild). Foto: imago images/Michael Weber

Als zwei Frauen am Sonntagabend im Zug von Stuttgart nach Würzburg sitzen, werden sie von einem Mann belästigt. Die Deutsche Bahn schließt ihn von der Fahrt aus, jetzt muss er mit einem Ermittlungsverfahren rechnen.















Am Sonntagabend haben Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 36-Jährigen in Gewahrsam genommen, nachdem dieser in einem Regionalzug von Stuttgart nach Würzburg zwei Frauen belästigt haben soll.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll sich der Mann gegen 21.45 Uhr vor zwei 17 und 28 Jahre alten Frauen im Zug entblößt haben. Die Frauen informierten das Zugpersonal, das den Mann von der Fahrt ausschloss. In Lauffen am Neckar verließ er daraufhin den Zug.

Frauen erstatteten später Anzeige

„Weil die Frauen erst später Anzeige erstatten und wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht informiert waren, war nicht gleich eine Streife am Bahnsteig vor Ort“, sagte Denis Sobek, Sprecher der Bundespolizei, auf Nachfrage. Der Lokführer erkannte den mutmaßlichen Täter aber gegen Mitternacht am Stuttgarter Hauptbahnhof wieder. „Wie er wieder nach Stuttgart gekommen ist, können wir nicht sagen“, so Sobek.

Der Lokführer alarmierte jedenfalls umgehend die Bundespolizei, die den mit mehr als 1,8 Promille alkoholisierten Mann in Gewahrsam nahm. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlungen und der sexuellen Belästigung.