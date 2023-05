1 Hans-Jörg Nafzger lebt in Elsfleth bei Bremen, der Professor für Schiffssicherheit kommt regelmäßig nach Ludwigsburg, wo er aufgewachsen ist. Foto: Simon Granville

Hans-Jörg Nafzger ist Professor für Schiffstechnik an einer Hochschule bei Bremen. „Wasser ist toll“, sagt er. Vor allem der Pazifik hat es ihm angetan. Woher rührt die Liebe zur Seefahrt, wenn man in Ludwigsburg aufwächst?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Schon als kleiner Bub ist der Hans-Jörg eine Wasserratte. Das Faible fürs Wasser wurde den 1965 in Ludwigsburg geborenen Mann offenkundig in die Wiege gelegt. Die Badeurlaube mit der Familie am Meer – mal an der Nordsee, mal an der Ostsee, mal in Südeuropa – bereiten dem Kind Jahr für Jahr große Freude. Später entdeckt der Schüler dann auf dem Bodensee das Segeln als zweite Wasser-Passion. Lange vor dem Abitur am Schiller-Gymnasium in Ludwigsburg steht für Hans-Jörg Nafzger fest: Er will Nautik studieren.