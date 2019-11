1 Die 90er waren optisch und musikalisch extrem schrill. (Symbolbild) Foto: Shutterstock/Soifer

Auch wenn die erfolgreichsten Songs der 90er wenig Tiefgang hatten, haben sie es doch irgendwie in das kollektive Gedächtnis geschafft und nur wenige Sekunden eines Songs wecken nostalgische Gefühle.

Stuttgart - Bei manchen Liedern braucht es nur wenige Takte, um die Hüfte in Schwung zu bringen und wenige Sekunden später laut mitzusingen. Und dann gibt es noch diese Lieder, bei denen man sofort gute Laune hat, aber einfach nicht auf den Titel kommt.

Eine ziemlich große Überschneidung gibt es in beiden Kategorien bei Songs aus den 90er-Jahren. Schließlich sind Interpreten wie Lou Bega, Ace of Base und Co. nicht unbedingt für traurige Songs mit Tiefgang bekannt. Aber an welche Songs aus dem bunten Jahrzehnt erinnert man sich auch schon nach einer Sekunde? Das versuchen zwei Kandidaten in diesem witzigen Video.

Könnten Sie mit den beiden mithalten und noch mehr Lieder erkennen? Testen Sie es im Video: