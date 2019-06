7 Ein Highlight des Fußball-Sommers: die Frauen-WM in Frankreich Foto: Baumann

Sommerpause im Fußball? Die gibt es praktisch nicht mehr. Bis zum Saisonstart der ersten und zweiten Bundesliga wird mehr oder weniger nahtlos weitergekickt. Wir geben einen Überblick über die zahlreichen Höhepunkte der nächsten Wochen.

Stuttgart - Nach dem Finale der Champions League zwischen dem FC Liverpool und den Tottenham Hotspur hat sich der europäische Vereinsfußball in die Sommerpause begeben – die Herren-Nationalmannschaften folgen nach dem Finalturnier der Nations League in Portugal sowie den beiden Qualifikationsspieltagen im Juni. Doch bevor die 2. Liga am 26. Juli beginnt und die Bundesliga am 16. August in die neue Spielzeit startet, überbrücken diverse Großveranstaltungen die gefühlt fußballlose Zeit.

In unserer Bildergalerie finden Sie die Höhepunkte des Fußball-Sommers