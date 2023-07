1 Was geschah wirklich auf der Ostsee, als ein siebenjähriger Junge und seine Mutter auf einer Fähre über Bord gingen? Foto: dpa/Adam Warzawa

Ein Siebenjähriger stürzt von einer Ostsee-Fähre in die Tiefe – die Mutter springt hinterher. Beide starben später im Krankenhaus. Die Polizei hat nun eine neue Theorie zum Fall.









Die Anteilnahme war groß, als eine Mutter und ihr Kind starben, nachdem sie bei einer Ostsee-Überfahrt über Bord einer Fähre gegangen waren. Inzwischen deutet sich an, dass die 1985 geborene Frau ihren siebenjährigen Sohn in die Fluten gestoßen und hinterhergesprungen sein könnte. Ermittelt werde wegen des „Mordes an einem Kind und des Selbstmordes der Mutter“, sagte eine Sprecherin der Bezirksstaatsanwaltschaft Danzig. Weitere Details nannte sie nicht.