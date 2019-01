Von Chihuahua bis Bulldogge Das sind die beliebteste Hunderassen in Deutschland

Von red/afp 21. Januar 2019 - 11:16 Uhr

Labradore sind die beliebtesten Hunde in Deutschland. Foto: EPA

Hunde gehören zu den beliebtesten Haustiere in Deutschland. Welche Rassen im vergangenen Jahr in der Gunst der Frauchen und Herrchen vorne lagen, wurde am Montag in einer Rangliste bekannt gegeben.

Stuttgart - Der Labrador, die Französische Bulldogge und der Chihuahua sind bei deutschen Hundebesitzern besonders beliebt. Die Hunderassen lagen in einer am Montag veröffentlichten Rangliste an der Spitze, die das Vergleichsportal Check24 auf Grundlage der über das Portal abgeschlossenen Hundehaftpflichtversicherungen erstellte.

Aufsteiger des Jahres waren demnach der russische Schoßhund Bolonka Zwetna und der Dackel, die auf den Plätzen neun und zehn neu in den Top Ten waren. Auf den Labrador entfielen den Angaben zufolge 10,8 Prozent der im vergangenen Jahr abgeschlossenen Versicherungen. Danach folgten die Französische Bulldogge und der Chihuahua mit Anteilen von 7,2 und 5,1 Prozent. In die Top Ten schafften es zudem noch der Jack Russell Terrier, der Golden Retriever, der Deutsche Schäferhund, der Australian Shepherd, der Yorkshire Terrier sowie der Bolonka Zwetna und der Dackel. Dagegen gehörten der Mops und der Border Collie im Gegensatz zum Vorjahr nicht mehr zu den zehn beliebtesten Hunderassen.

Die Vorliebe für bestimmte Hunde ist auch vom Alter abhängig. So ist laut dem Vergleichsportal etwa der Dackel besonders bei Hundehaltern über 55 Jahren beliebt. Bei ihnen landet auch der Deutsche Schäferhund auf Rang zwei. Bei den jüngeren Hundebesitzern unter 30 Jahren ist dagegen die Französische Bulldogge noch beliebter als der Labrador.