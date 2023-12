Von Böblingen über Ehningen bis Gärtringen: Schneegestöber auf vielen Weihnachtsmärkten im Kreis

60 Da muss man hin: Schon seit 40 Jahren gibt es den Weihnachtsmarkt in Ehningen. Für die Bürger gehört er zum festen Bestandteil im Ortskalender. Foto: Eibner-Pressefoto/Sandy Dinkelacker

Im Kreis Böblingen sind die Weihnachtsmärkte am ersten Adventswochenende mit dem ersten Schnee des Jahres beschenkt worden. Da schmecken Glühwein und Punsch besonders gut. Vielerorts sind die kleinen Märkte Treffpunkt für die ganze Bevölkerung.











Dicke Schneeflocken vom Himmel, würziger Duft von Glühwein, gebannten Mandeln oder Waffeln: In vielen Städten und Gemeinden im Kreis Böblingen hat die Weihnachtsmarktzeit begonnen. Natürlich locken die größeren Märkte wie in Böblingen oder der am nächsten Wochenende in Herrenberg auch ein größeres Publikum – aber auch in den kleinen Flecken im Kreis haben Vereine und Helfer viel dafür getan, die Bevölkerung in Adventsstimmung zu versetzen. So wie man das seit 40 Jahren in Ehningen macht.