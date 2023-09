1 Nea Lefki: Hochwasser und Schlamm bedecken den Boden nach einem Rekordregen. Foto: AP/dpa/Vaggelis Kousioras

Die schweren Regenfälle und Überschwemmungen haben in Griechnland auch zum einem Verkehrschaos geführt. Die wichtigste Autobahnverbindung des Landes zwischen Athen und Thessaloniki musste gesperrt werden. Ein Überblick über die aktuelle Lage, die immensen Flutschäden und die Wetteraussichten.









Die Hochwassersituation in den von Starkregen betroffenen Gegenden Mittelgriechenlands verschärft sich weiter. In der Region Thessalien regnet es weiterhin. Das Wasser habe das Land in zwei geteilt, berichten griechische Medien. So ist seit Dienstagabend die wichtigste Autobahn des Landes zwischen Athen und Thessaloniki auf einer Strecke von 200 Kilometern gesperrt. Auch die Bahn hat die Zugfahrten zwischen den beiden Städten eingestellt.