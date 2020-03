8 Mehrere Spieler hat der VfB unter der sportlichen Leitung von Sven Mislintat aktuell verliehen. Foto: Baumann

Nicht nur beim VfB Stuttgart steht der Spielbetrieb still – auch andere Ligen sind wegen der Corona-Krise derzeit ausgesetzt. Wir zeigen, welche Folgen dies für die Leihspieler der Weiß-Roten hat.

Stuttgart - Seit diesem Montag ist es offiziell: Der Spielbetrieb in den beiden höchsten deutschen Spielklassen ist ausgesetzt – zumindest bis Anfang April. Ob und wie es danach in der Bundesliga und zweiten Liga weitergeht, ist zum jetzigen Zeitpunkt völlig unklar. Auch beim VfB Stuttgart steht dieser Tage wegen der Corona-Krise nahezu alles still; ein gemeinsamer Trainingsbetrieb findet nicht statt.

Doch nicht nur in Deutschland ist momentan nicht an Profifußball zu denken. Auch im europäischen Ausland finden vielerorts keine Begegnungen statt. Dies betrifft etwa die Leihspieler der Weiß-Roten, von denen einige gegenwärtig international unterwegs sind. Allerdings gibt es zum jetzigen Zeitpunkt auch solche Ligen, in denen der Spielbetrieb noch nicht unterbrochen ist.

In unserer Bildergalerie liefern wir einen Überblick darüber, wie sich die Corona-Krise auf die derzeit vom VfB Stuttgart verliehenen Profis auswirkt – und wie sich die Spieler bis dato bei ihren Vereinen geschlagen haben. Klicken Sie sich durch!