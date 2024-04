5 Die neue Achterbahn im Europapark Rust geht an den Start. Foto: Lea Krug

Über Monate hat der Europa-Park ein Geheimnis um den Starttermin und die Details gemacht, nun geht es los. Der Park feiert sein neustes Schmuckstück und zeigt, was die Bahn kann.











Link kopiert



Die neue Achterbahn „Voltron Nevera“ wirbelt die Besucherinnen und Besucher künftig so richtig durch die Luft. Offiziell hat der Europa-Park am Mittwochmorgen in Rust sein neuestes Fahrgeschäft vorgestellt. Michael Mack, in der Geschäftsführung zuständig für die Entwicklung, spricht von einer „unfassbar schönen Bahn“. Ergänzt aber lachend: „Ich würde mit nüchternem Magen fahren”.