Volleyball

Die Ärzte dachten, dass Krystal Rivers aufgrund einer Krankheit nie werde laufen können. Aber Krystal Rivers kämpfte. Und siegte. Dann kam der Krebs – und die Stuttgarter Volleyballerin gewann erneut.

Stuttgart - Wer Krystal Rivers zur Begrüßung die Hand gibt, spürt sofort, wie stark diese Frau ist: Die Volleyballerin des Bundesliga-Spitzenreiters Allianz MTV Stuttgart hinterlässt bereits beim ersten Kontakt einen bleibenden Eindruck. Ihre Hand ist sehr groß, sie packt kräftig zu. Jeder kann fühlen, was sie antreibt. Entschlossenheit, Einsatzbereitschaft, Ehrgeiz. Und trotzdem nimmt man zunächst nur die Oberfläche wahr. Bis Krystal Rivers zu erzählen beginnt. Von ihrer Kindheit. Ihren Krankheiten, den Konflikten und Komplikationen.

Es ist eine Geschichte, die unter die Haut geht.

Krystal Rivers (24) spricht mit ruhiger, angenehmer Stimme, im Slang ihrer Heimat, dem US-Bundesstaat Alabama. Ihr Gesicht strahlt große Freundlichkeit aus, ihre Augen leuchten, als wolle sie signalisieren, dass man vielleicht mal hin und wieder ein Spiel verlieren darf. Aber nie den Lebensmut. Und genau das ist der Grund, warum sie wichtige Kapitel ihre Geschichte offenlegt. Sie möchte nicht bemitleidet werden, sie fordert keine Rücksichtnahme, sie erwartet keine Schonung. Sie will anderen eine Inspiration sein. „Jeder kommt mal an den Punkt, an dem ihn die Kraft zu verlassen droht“, sagt Krystal Rivers, „ich will zeigen, dass es sich lohnt zu kämpfen und sich durchzusetzen – und seien die Widrigkeiten noch so groß.“

Das Lebensmotto von Krystal Rivers lautet: Niemals aufgeben!

Schon als Baby wurde Rivers mehrfach operiert

Es galt vom ersten Tag an. Die Volleyballerin, die mit dem Stuttgarter Team an diesem Sonntag (16.15 Uhr/Sport 1 live) in Mannheim gegen den SSC Schwerin um den Pokalsieg kämpft, kam mit dem Tethered-Spinal-Cord-Syndrom zur Welt. Sie konnte ihre Wirbelsäule nicht bewegen, die zudem verkürzt war, sie hatte eine offene Bauchdecke, einige Organe funktionierten nicht richtig, mehrere Knochen waren deformiert. Schon als Baby wurde sie mehrfach operiert. Mit einem Jahr mussten ihr beide Hüftgelenke gebrochen werden.

Die Ärzte versprachen den Eltern, dass ihre Tochter eines Tages in der Lage sein werde, am Leben teilzunehmen. Und dass sie ihr Wege aufzeigen würden, wie sie mit ihren Problemen zurechtkommen könne. Allzu große Hoffnung, dass ihr Kind irgendwann laufen können wird, wollten sie der Familie nicht machen. Zu unnatürlich verformt war ihr Körper. Am Rücken, an der Hüfte, an den Beinen.

Als sie 15 wurde, hatte Krystal Rivers schon knapp 20 Operationen hinter sich. Ständig spürte sie Schmerzen, aber auch einen unbändigen Drang. Sie wollte trotz aller Einschränkungen Sport treiben. Unbedingt. Je mehr die Ärzte sie warnten und je mehr sich ihre Eltern sorgten, umso größer wurde ihr Wunsch. Sie zog ihr Ding durch. Mit ihrem zwei Jahre älteren Bruder Frank tobte sie herum, kletterte auf Bäume, spielte Football und Basketball. „Ich hatte gelernt, niemals aufzugeben“, sagt Krystal Rivers, „wenn die Ärzte gesagt haben, ich solle tun, was ich kann, habe ich alles getan. Und wenn meine Eltern gesagt haben, das sei gefährlich, habe ich umso härter gespielt.“ Was einen ungeahnten positiven Effekt auf ihre Entwicklung hatte.

Je mehr sie ihren Körper beim Sport forderte und formte, umso mehr trugen die Muskeln zur Stabilisierung des fragilen Korsetts bei. Obwohl sich Krystal Rivers nie schonte und mit sich selbst alles andere als vorsichtig umging, hat sie sich beim Sport noch nie einen Knochen gebrochen. Allen Warnungen zum Trotz. „Bisher“, sagt sie und lacht, „ging es stets gut aus.“ Was alles andere als selbstverständlich war.

Erst recht, als auch noch der Krebs kam.

Trotz Krankheit trainiert Rivers weiter

Im Januar 2014, in ihrem zweiten Jahr am College in Alabama, diagnostizierten die Ärzte bei Krystal Rivers das Hodgkin-Lymphon im dritten Stadium (von vier). Vom Krebs befallen waren Lymphknoten in Hals, Brust und Hüfte. Es folgte eine sechsmonatige Chemotherapie, in der sich erneut zeigte, wie unglaublich stark diese Frau ist. Obwohl sie die härteste Zeit ihres Lebens durchmachte und ständig müde war, ging Krystal Rivers weiter in den Unterricht und verpasste in diesem halben Jahr nur drei Trainingseinheiten ihres Volleyballteams. „Jede schlechte Nachricht hat mich zu einer noch größeren Kämpferin gemacht“, sagt sie, „ich wusste, dass ich sterben kann. Aber ich habe nie daran gezweifelt, dass ich überlebe.“

Im Frühsommer 2014 hatte sie den Krebs besiegt – prompt nahm ihre Volleyball-Karriere richtig Fahrt auf: „Die Situation hat mich gepusht, weiter an mir zu arbeiten und noch besser zu werden.“ Das ist der Diagonalangreiferin gelungen. Erst spielte sie ihre bis dahin erfolgreichste College-Saison, dann wechselte sie 2017 nach Europa. Zunächst zu Béziers Volley, mit dem Club wurde sie auf Anhieb französische Meisterin. Und danach im Sommer 2018 zu Allianz MTV Stuttgart. „Wir haben schnell gemerkt, dass sie etwas ganz Besonderes ist“, sagt Sportchefin Kim Renkema, „als Spielerin. Aber auch als Mensch.“ Und wegen ihrer Geschichte.

Krystal Rivers spürt die Folgen ihrer Leiden, jeden Tag. Ihr Körper ist nicht geformt wie bei einer Modellathletin, Schmerzen sind ihr ständiger Begleiter. Sie muss ihren Alltag genau planen, was für eine Leistungssportlerin angesichts kurzfristig angesetzter Trainingseinheiten oder langer Reisen alles andere als einfach ist. Rund zwei Stunden am Tag wendet sie auf, um ihren Körper zu pflegen. „Ich muss die Dinge auf meine Weise erledigen“, sagt sie, „das ist Teil meines Lebens, kann aber auch mal richtig Stress bedeuten.“ Und hält sie trotzdem nicht davon ab, außergewöhnliche Leistungen zu zeigen.

Die Sprungkraft der US-Amerikanerin ist enorm

Krystal Rivers ist 1,80 Meter groß und kommt, wenn sie springt, mit den Fingerspitzen auf eine Höhe von 3,34 Meter. „Eine Spielerin mit derartiger Sprungkraft gibt es nicht oft im Welt-Volleyball“, sagt MTV-Sportchefin Kim Renkema, „dazu kommen ihre Schlagkraft, ihr Einsatzwillen und Ehrgeiz, ihre mentale Kraft und ihr Teamgeist. Sie ist unsere wichtigste Angreiferin, eine echte Schlüsselspielerin.“

Und dennoch keine mit Starallüren. Im Gegenteil. Krystal Rivers bekommt auf Reisen ein Einzelzimmer, das war’s. Kim Renkema nennt sie „pflegeleicht“. Sie würde ihre beste Punktesammlerin jederzeit wieder verpflichten: „Natürlich gab und gibt es ein Risiko. Aber sie geht perfekt mit ihrer Situation um, und wir tun dies auch. Ich muss eine Spielerin vor allem nach der Leistung beurteilen, und da übertrifft sie unsere hohen Erwartungen sogar noch.“

MTV will mit der Spielerin verlängern

Deshalb will der Bundesliga-Spitzenreiter den Vertrag mit Krystal Rivers, der am Ende der Saison ausläuft, liebend gerne verlängern. Sollte dies gelingen, wäre es ein Versprechen auf die Zukunft. Ihren ersten Titel mit Allianz MTV Stuttgart könnte die US-Amerikanerin schon an diesem Sonntag holen, im Pokalfinale in Mannheim. Dass sie ihre Geschichte ausgerechnet vor diesem Volleyball-Großereignis erzählt hat, ist kein Zufall. Sie vertraut darauf, auch diese Herausforderung zu bestehen und als Spielerin weiter zu wachsen. Und sie hofft zugleich, andere inspirieren zu können. „Alles was ich erlebt habe, hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin“, sagt sie, „ich habe mich öfter allein und nicht verstanden gefühlt. Dann hat es mir stets geholfen, Storys von Leuten zu hören, denen es ähnlich ergangen ist. Deshalb war es mir wichtig, auch meine Geschichte zu teilen.“

Wer Krystal Rivers zum Abschied die Hand gibt, spürt noch einmal, wie stark diese Frau ist. Aber er weiß nun doch zugleich, dass sie so viel stärker ist, als es ein Händedruck erahnen lässt.