1 Die Stadtbahnen waren zu voll, kritisieren viele Fahrgäste. Foto: Leif Piechowski

Seit Dienstag gelten die neuen Fahrpläne für Stadt- und S-Bahnen. Die Folgen sind gefährlich: Viele Fahrgäste berichten von übervollen Zügen – und das in Zeiten der Corona-Ansteckungsgefahr.

Stuttgart - Die neuen Fahrpläne für Stadt- und S-Bahnen haben am Dienstag früh für übervolle Züge gesorgt. Damit werde die Corona-Ansteckungsgefahr erhöht, kritisieren viele Nutzer. „Alle Mitarbeitenden berichten, dass sie in übervollen Zügen dicht gedrängt stehen mussten und keinesfalls auch nur 30 Zentimeter Abstand zum Nächsten halten konnten.

In den Straßenbahnen kam es laut Aussage beinahe zu Streit und Schlägereien wegen der Enge“, sagt Eberhard Frei, der Leiter des Pflegezentrums Paulinenpark. „Es ist ein Unding, dass gerade die Berufsgruppen, die unverzichtbar zur Arbeit müssen, solchen Gefährdungen ausgesetzt werden.“ Die SSB müsse „unbedingt schnellstmöglich“ wieder Änderungen vornehmen. Frei: „Wir laufen wirklich Gefahr, dass unsere Mitarbeitenden aus der Straßenbahn das Virus ins Heim einschleppen.“

Andere Fahrgäste berichten ebenfalls von vollen Zügen der S 6. „Man konnte fast den Atem der anderen spüren“, heißt es. Eine Frau, die an der um 6.31 Uhr an der Haltestelle Rathaus Zuffenhausen in die volle U15 eingestiegen war, stieg nach einer Durchsage des Fahrers an der nächsten Haltestelle wieder aus, „um in die nachfolgende – angeblich leere – Straßenbahn einzusteigen, die dann allerdings genauso voll war“, berichtet sie.

Auch in der U 6 habe gegen 6.35 Uhr „drangvolle Enge“ geherrscht, die U 15 seit gegen 6 Uhr „knallvoll“ gewesen, auch die U 4 sei im Stuttgarter Osten „übervoll“ gewesen. Ein anderer Fahrgast berichtet: „Die wenigen Stadtbahnen, die jetzt noch fahren, sind nun gefühlt mindestens doppelt so voll. Gestern fuhr ich noch bei regulärem Fahrplan mit der U4 ab Ostendplatz. Da hatte fast jeder Fahrgast einen Vierersitz für sich. Heute musste ich die U 9 nehmen, weil ich auf die U 4 45 Minuten hätte warten müssen. Die war gerammelt voll, die Leute standen teilweise in den Türen.“

Coronavirus – ein Erreger legt den Alltag lahm Hier geht es zu unserem Themendossier >> Aktuelle Meldungen, wissenswerte Hintergründe und nützliche Tipps – in unserem Dossier bündeln wir alle Artikel zu Corona.