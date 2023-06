1 Mensch ärger dich nicht beim Zensus – manchmal gar nicht so einfach. Foto: IMAGO/Christian Ohde

Familie Müller nimmt pflichtbewusst am aktuellen Zensus teil. Obwohl sie alles richtig macht, kommt erst eine Mahnung für die ganze Familie, und dann noch eine Mahnung für den Vater. Wie kann das sein? Und: Sind die Ergebnisse der Befragung wirklich zuverlässig?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Steffen Müller (Name geändert) hat alles richtig gemacht, als er die Fragen für die aktuelle Volkszählung, den Zensus 2022, beantwortet hat. Und trotzdem ist er angemahnt worden. Weil das vielen Volksgezählten so geht, ist die Geschichte von Steffen Müller eigentlich keine besondere. Und dennoch ist es gerade diese Tatsache, die fragen lässt: Ist das, was Steffen Müller und die vielen anderen erlebt haben, wirklich nichts Besonderes? Oder ist gerade das das Besondere? Steffen Müller, der Ende 50 ist und in Vaihingen/Enz lebt, jedenfalls sagt inzwischen: „Ich finde es sehr merkwürdig, wie da mit Daten umgegangen wird.“