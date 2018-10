Volkshochschule in Korntal-Münchingen Minderjährige gestehen Einbrüche in öffentliche Einrichtungen

Von red/aim 23. Oktober 2018 - 16:47 Uhr

Die Polizei hat jugendliche Einbrecher aus dem Kreis Ludwigsburg geschnappt (Symbolfoto). Foto: dpa

Zuerst sind sie in die Volkshochschule, dann in das Sekretariat der Stadthalle eingebrochen. Jetzt sollen die mutmaßlichen Täter überführt worden sein. Es handelt sich um vier Jugendliche zwischen 13 und 15 Jahren.

Korntal-Münchingen - In der Nacht von Samstag, 13.10.2018, und Sonntag, 14.10.2018, haben bislang unbekannte Täter die Volkshochschule an der Johannes-Daur-Straße in Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) heimgesucht. Darüber hinaus sollen dieselben Täter in das Sekretariat der Stadthalle in der Martin-Luther-Straße eingestiegen sein. Nun scheint die Polizei die Vorfälle aufgeklärt zu haben.

Mehr zum Thema

„Umfassende Ermittlungen und Auswertungen vorhandener Spuren führten die Polizisten im Laufe der vergangenen Woche zu einem 14 Jahre alten Tatverdächtigen“, heißt es in der Pressemitteilung. Der 14-Jährige habe sich schließlich am Freitag gestellt und die Einbrüche gestanden. Seinen Angaben zufolge wurde er in beiden Fällen von Komplizen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren begleitet. Er gab an, dass sie zu viert in die Volkshochschule eingestiegen waren. In das Sekretariat sei er nur mit einem Kompanen eingebrochen.

Immer wieder wird in Kindertagesstätten oder öffentliche Einrichtungen eingebrochen. Sie sind ein leichtes Ziel und stehen am Wochenende leer. „Es geht wohl mehr um das Ungestörte“, sagt ein Sprecher der Polizei Stuttgart. Das große Geld erwarte keiner.