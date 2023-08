1 Störche sind urbane Vögel und kennen den Menschen. Foto: picture alliance/dpa

Mehrere dutzend Störche sind am Montagabend auf dem Fasanenhof gelandet. Ein Experte erklärt, warum das gar nicht so ungewöhnlich ist.









Am Montagabend ist im Stadtteil Fasanenhof ein besonderes Spektakel zu beobachten gewesen. „Es sind sehr viele Störche vorbeigeflogen, in meinem Sichtfeld etwa 30 Stück, die dann kurze Zeit später wieder zurückkamen und sich auf den höheren Gebäuden und auf der Kirche am Europaplatz niedergelassen haben“, schreibt eine Leserin unserer Zeitung. Dort hätten sie übernachtet und seien am nächsten Morgen noch zu beobachten und mit ihrem Klappern zu hören gewesen.