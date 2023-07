1 Der Berliner Virologe Christian Drosten sagt: Die Pandemie ist vorbei. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Wenn Deutschlands bekanntester Virologe Christian Drosten die Coronapandemie für beendet erklärt, kann man erleichtert durchatmen – sich aber keinesfalls bequem zurücklehnen, meint Bernhard Walker.









Lange hat man nichts von Christian Drosten gehört. Dabei war er zu Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 der bekannteste Erklärer des damals neuen und beunruhigenden Geschehens. Umso mehr lässt es aufhorchen, wenn der Virologe sagt, die Pandemie sei vorbei. Tatsächlich gibt es in Deutschland kaum jemanden, der nicht damit in Kontakt gekommen ist – sei es als Geimpfter oder Genesener. Die Grundimmunisierung ist da und würde nur schwächer, wenn eine Mutante den Schutz aushebelte. Damit rechnet Drosten nicht, was nicht heißt, dass sie nie mehr kommen kann.