Riesiger Andrang in Ludwigsburg Schutzmasken-Verkauf läuft völlig aus dem Ruder

An einem Drive-in hat eine Firma am Donnerstag in Ludwigsburg Atemschutzmasken verkauft – und damit ungewollt ein Verkehrschaos ausgelöst. Mit den Einzelhändlern wollen in der Stadt und im Kreis Ludwigsburg auch Tafelläden wieder öffnen, aber es fehlen ehrenamtliche Helfer.