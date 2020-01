1 Auch Katzen können unsympathisch sein (Symbolbild). Foto: dpa-Zentralbild/Martin Schutt

Bakersville - Ein Tierheim im US-Staat North Carolina will die „schlimmste Katze der Welt“ loswerden. Haustier Perdita sei ab sofort zur Adoption freigegeben, teilte die Mitchell County Animal Rescue Organisation am Donnerstag (Ortszeit) auf ihrer Facebook-Seite mit. Das Tierheim ist offenbar derart verzweifelt, dass es in diesem Fall sogar auf die sonst fällige Mitnahmegebühr für die Katze verzichten will.

Perdita hasse „Hunde, Kinder, die Dixie Chicks, Disney-Filme, Weihnachten und zu guter Letzt...Umarmungen“, heißt es in einem Steckbrief über die Katze. Dafür möge sie es, auf der Lauer zu liegen, sich krank zu stellen und „in Ihre Seele zu starren, bis Sie das Gefühl haben, sich nie wieder freuen zu können...“. Daher ist die Katze wohl nicht für jeden geeignet. „Sie ist Single und bereit, auf sozial inkompetente Weise mit einer sozial inkompetenten Person umzugehen, die was von Intimsphäre verstehen.“

Die vier Jahre alte Katze sei der Einrichtung an Heiligabend zugelaufen, sagte Tierheimchefin Amber Lowery der Zeitung „The Charlotte Observer“. Seit Perdita da ist, rät sie jedem Besucher zur Vorsicht: Die Versuche der Katze, arglose Menschen an ihren Käfig zu locken, seien in Wirklichkeit eine Finte mit bösem Ausgang.

„Ich schaue sie gerade an, und sie rollt sich in ihrem kleinen Bett und sieht dabei so süß und knuffig aus, aber sobald Sie versuchen, sie zu streicheln, schlägt sie Sie“, erzählt Lowery. „Wir dachten erst, dass sie Schmerzen hat und brachten sie zum Tierarzt. Der sagte: „Nein, diese Katze ist einfach ein Arsch“.“

Facebook-Nutzern gefiel der ungewöhnliche Post des Tierheims trotzdem - Tausende Likes bekam Perdita schon. Und tatsächlich seien schon mehr als 50 Bewerbungen für deren Adoption eingegangen, postete das Tierheim später erleichtert.