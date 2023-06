10 Im Tunnel wird der Aston Martin Valhalla bei einem VIP-Event, das aus dem Rahmen fällt, präsentiert. Foto: /red

Zwölf Limousinen der Edelmarke Aston Martin rollen im Konvoi durch Stuttgart. Ganz so, als wäre die Queen zu Besuch. Der britische Hersteller von Luxusautos feiert im S-21-Tunnel beim „ultraexklusiven Event“ seinen Valhalla, in den auch James Bond einsteigt.









Die Chauffeure, sagt die junge Dame bei der Anmeldung auf dem oberen Parkdeck der Schwabengarage, dürfen kein Wort mit ihren Fahrgästen reden: „Das ist wie beim ,Bachelor‘.“ Das Event, das Aston Martin in den Einladungen nicht nur als exklusiv anpreist, sondern gar als „ultraexklusiv“ ist mysteriös und rätselhaft überschattet. 350 ausgewählte Kunden – sie kommen aus Bremen bis München – sind in 17 Gruppen am Samstag und Sonntag aufgeteilt und haben vorher nur erfahren, sie sollten warme Kleidung mitbringen. Wo sich die womöglich kalte Location der Autoparty befindet, bleibt auch während der Shuttle-Fahrt top secret.