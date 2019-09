1 Vin Diesel (li.) und Paul Walker machten in der "The Fast and the Furious"-Reihe jahrelang gemeinsam die Straße unsicher Foto: Globe Photos, Inc./ImageCollect

"Fast and Furious"-Star Paul Walker wäre am heutigen Donnerstag 46 Jahre alt geworden. Vin Diesel findet emotionale Worte: "Die Tränen werden nie versiegen."

Am 30. November 2013 kam Schauspieler Paul Walker im Alter von nur 40 Jahren bei einem Autounfall ums Leben. Am heutigen Donnerstag hätte der "Fast and Furious"-Star seinen 46. Geburtstag gefeiert. Sein einstiger Co-Star und guter Freund Vin Diesel (52) findet rührende Worte.

Bei Instagram veröffentlichte der 52-Jährige anlässlich des Ehrentages eine Bildmontage, die ihn gemeinsam mit seinem früheren Film-Kollegen zeigt. "So viel, das ich dir erzählen will. So viel, das es zu teilen gibt", schrieb Diesel dazu, sein Blick auf dem Foto andächtig gen Himmel gerichtet. Und weiter: "Normalerweise würde ich heute planen, wie ich dich mit einem Geburtstagskuchen in Verlegenheit bringen kann. Haha. Stattdessen denke ich darüber nach, wie glücklich ich mich schätzen kann, dich meinen Bruder zu nennen."

"Du machst die Welt zu einem besseren Ort"

Obwohl Diesel in der Nacht auf Donnerstag ordentlich mit der Filmcrew des neuen "Fast and Furious"-Films gefeiert habe, könne er die Tränen nicht zurückhalten. "Die Tränen werden nie versiegen", schrieb er, "aber sie ändern sich". Sie würden mit der Zeit von jenen der Trauer zu jenen der Huldigung werden.

Der 52-Jährige, der mit Walker für insgesamt fünf "Fast and Furious"-Streifen vor der Kamera stand, habe an diesem Tag nur einen Wunsch: "Wir hoffen, dich stolz zu machen." Wen genau er damit meint? Offenbar Walkers mittlerweile 20-jährige Tochter Meadow. Von ihr habe Diesel am Morgen eine Nachricht erhalten, in der sie dem Schauspieler "Liebe für den heutigen Tag" gesendet habe. "Sie hat dein Herz", schrieb er weiter. "Es ist erstaunlich, aber irgendwie machst du die Welt auch weiterhin zu einem besseren Ort."