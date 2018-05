Villingen-Schwenningen Streit um Toilette – Mann feuert auf Gartenfreunde

Von red/dpa 14. Mai 2018 - 15:54 Uhr

In Villingen-Schwenningen ist ein Streit um eine Toilette entfacht. Foto: dpa-Zentralbild

Einem 25-Jährigen missfällt, dass die Gartenfreunde in Villingen-Schwenningen die Toiletten im Vereinsheim benutzt – dann greift er plötzlich zur Schreckschusswaffe.

Villingen-Schwenningen - Ein Betrunkener hat im Streit um eine Toilette mit einer Schreckschusswaffe auf Mitglieder der Gartenfreunde in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) geschossen. Dem 25-Jährigen missfiel am Samstagabend, dass die Gruppe die Toiletten im Vereinsheim benutzte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Verletzt wurde niemand. Ein 30-Jähriger konnte ihm demnach die Waffe aus der Hand schlagen.

Der 25-Jährige war laut Polizei Besucher der Gaststätte im Vereinsheim. Als die Mitglieder nach einem ersten Streitgespräch erneut im Haus aufs Klo gehen wollten, empfing er sie mit der Waffe und schoss aus wenigen Metern Entfernung auf sie. Die Polizei ermittelt gegen den Mann wegen Bedrohung. Die Waffe haben die Beamten mitgenommen.