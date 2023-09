Vier Verletzte in Böblingen

6 Mit zehn Streifenwagen rückte die Polizei zu der Lidl-Filiale in Böblingen aus. Foto: SDMG/SDMG / Schulz

Ein Streit zwischen zwei Personen ist in einem Discounter in Böblingen zu einer Massenschlägerei ausgeartet. Die Polizei rückte mit zehn Streifenwagen an.











Link kopiert



Vier Menschen sind bei einer Schlägerei in einem Lidl in Böblingen verletzt worden. Bei der Auseinandersetzung am Samstagabend setzten sowohl die prügelnden Personen als auch die Beamten Pfefferspray ein, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Kunden des Discounters klagten über Atemwegsreizungen. Eine Person soll durch einen Plastikhammer verletzt worden sein, eine weitere einen Nasenbeinbruch erlitten haben.