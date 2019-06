Vier Täter in Ludwigsburg

1 Eine Gruppe Diebe flüchtete am Freitag mit ihrem Diebesgut aus Breuningerland (Symbolbild). Foto: factum

Eine Gruppe von vier Ladendieben macht sich am Freitagabend im Breuningerland in Ludwigsburg ans Werk. Dabei werden sie von zwei Kaufhausdetektiven zur Rede gestellt. Es kommt zu einer Auseinandersetzung.

Ludwigsburg - Als die Diebe von den Kaufhausdetektiven erwischt wurden, schlug die Stimmung schnell um. Am Freitagabend haben sich vier bislang Unbekannte gegen 20 Uhr im Einkaufszentrum Breuningerland in Ludwigsburg aufgehalten. Dort stopften sie eine größere Menge T-Shirts in mitgebrachte Taschen und wollten den Laden ohne zu bezahlen verlassen, wie die Polizei berichtet.

Zwei Detektive sprachen die mutmaßlichen Täter demnach an. Daraufhin stießen die Kriminellen die Mitarbeiter mehrmals vor die Brust und flüchteten schließlich mit dem Diebesgut.

So sehen die mutmaßlichen Täter aus

Die mutmaßlichen Täter sollen zwischen 25 und 30 Jahre alt gewesen sein, hatten ein südosteuropäisches Aussehen und waren allesamt schlank. Eine Person trug ein schwarzes Basecap, ein dunkles T-Shirt mit Blumenmotiven sowie kurze Jeanshosen und weiße Turnschuhe. Die zweite Person trug ein dunkles T-Shirt, eine hell-karierte Dreiviertelhose und schwarze Turnschuhe. Er hatte auffällig abstehen Ohren. Der Dritte trug eine dunkle, kurze Hose, ein blaues Nike-Shirt sowie eine schwarze Basecap von Nike. Zudem hing an seinem linken Ohr ein Ohrring. Vom vierten Beteiligten gibt es keine Beschreibung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahles aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07141/18-5353 entgegen.