Der diesjährige Super Bowl steigt in wenigen Stunden. R&B-Sänger Usher (45) wird die tausenden Besucherinnen und Besucher im Allegiant Stadium sowie die Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an den TV-Geräten während der berühmten Halbzeitshow unterhalten. Doch holt Usher auch Stargäste auf die Bühne? Und wenn ja, wen?

Von Alicia Keys über Justin Bieber bis Ludacris und Lil Jon

Favoritin für einen Gastauftritt an der Seite des Sängers ist wohl Alicia Keys (43). Die beiden veröffentlichten nicht nur vor rund 20 Jahren das Duett "My Boo", mit der Produktion der Halbzeitshow vertraute Quellen sollen "TMZ" kürzlich Augenzeugenberichte bestätigt haben, laut derer Keys bei Proben mit Usher in dem Stadion in Paradise, einem Vorort von Las Vegas, gesichtet worden sein soll.

Das US-Promi-Portal berichtete zudem, dass auch Justin Bieber (29) von Usher eingeladen werden könnte. Insidern zufolge habe es direkte Gespräche über einen gemeinsamen Auftritt zwischen den beiden gegeben. Laut "Page Six" soll sich Bieber derzeit tatsächlich in Las Vegas aufhalten. Er sei demnach am Samstag per Privatjet in Begleitung von Kim Kardashian (43), Khloé Kardashian (39) und Kendall Jenner (28) eingeflogen.

Zwei andere Performer scheint der 45-Jährige unterdessen selbst indirekt anzukündigen: Lil Jon (53) und Ludacris (46). "Ich wäre ein Narr, wenn ich 'Yeah!' nicht spielen würde", sagte Usher "Entertainment Tonight" vor wenigen Tagen. "Es wäre töricht, den ganzen Weg nach Las Vegas auf sich zu nehmen - Jon ist hier, Luda ist hier - und 'Yeah!' nicht zu spielen." Der Song mit den beiden Rappern wurde ursprünglich 2004 veröffentlicht und ist einer der großen Hits des Sängers. Noch dazu sollen Ludacris und Lil Jon nicht nur vor Ort sein, sie tauchen neben weiteren Stars auch in einem Kurzfilm von Apple Music auf, mit dem seit wenigen Tagen die Halbzeitshow Ushers beworben wird.

Wird auch Taylor Swift auftreten?

Weiteren Medienberichten zufolge gab es zuletzt Spekulationen und Wünsche von Fans, beim 58. Super Bowl womöglich auch Taylor Swift (34) an Ushers Seite auf der Bühne zu sehen. Dass die Sängerin zumindest im Publikum sitzen wird, gilt als so gut wie sicher, schließlich soll ihr Freund Travis Kelce (34) bei dem Mega-Event für die Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers auflaufen. Im Rahmen ihrer "The Eras Tour" war Swift zwar gerade noch in Japan, sie soll sich aber mittlerweile wieder auf US-Boden befinden.

In Deutschland ist das American-Football-Spektakel in der Nacht auf den 12. Februar ab etwa 00:30 Uhr zu sehen. Die Halbzeitshow dürfte etwa zwischen 01:45 Uhr und 02:00 Uhr deutscher Zeit beginnen.