Videoüberwachung in Weil der Stadt

1 Auf einem Supermarktparkplatz in Weil der Stadt wurde die Parkdauer von einer auf eineinhalb Stunden erhöht. Foto: Simon Granville

Immer häufiger werden auf Supermarktparkplätzen Kameras eingesetzt, um Kennzeichen automatisch zu erfassen. Auch in Weil der Stadt hält das System nun Einzug. In Sachen Datenschutz ist das auch erlaubt – mit Einschränkungen.











Es ist Ende Februar 2024, als Susanne V. aus Simmozheim eine Rechnung in ihrem Briefkasten findet. Die Höchstparkdauer von einer Stunde auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in Weil der Stadt hat sie um 15 Minuten überschritten, Vertragsstrafe: 35 Euro. Seit Jahren kaufe sie bei diesem Supermarkt ein, berichtet sie. Die jüngst angebrachten Schilder, die signalisieren, dass die Parkdauer der Kunden jetzt per Kennzeichenerfassung überwacht wird, habe sie nicht gesehen.