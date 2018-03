Videoserie zur Formel 1 Heute ist das Lenkrad eine Spielkonsole

Von Jürgen Kemmner 23. März 2018 - 11:59 Uhr

Die Formel-1-Saison 2018 hat begonnen. In der Videokolumne „Formel 0711“ werfen wir von Stuttgart aus einen Blick in die Motorsport-Welt von gestern und heute. Dieses Mal: Die Lenkräder von Fangio und Rosberg.

Stuttgart - In Australien hat die Formel-1-Saison 2018 mit den Trainingsfahrten begonnen, die Jagd auf Weltmeister Lewis Hamilton geht in Melbourne in die erste Grand-Prix-Runde – und vor allem sein Erzrivale Sebastian Vettel im Ferrari sowie die Red-Bull-Piloten Max Verstappen und Daniel Ricciardo dürften ganz besonders motiviert sein, den Silberpfeil-Piloten in insgesamt 21 Rennen rund um den Globus zur Strecke zu bringen.

Die Fachwelt rechnete nach den Testfahrten in Barcelona damit, dass Mercedes noch immer das Maß aller Dinge in der Hochgeschwindigkeitsbranche sein wird – doch nun folgt die Nagelprobe in Down under.

Wie der Große Preis von Australien am Sonntag (7.10 Uhr/RTL) endet, das wissen unsere Motorsport-Redakteure Dominik Ignée und Jürger Kemmner natürlich nicht, deshalb bieten die beiden Grand-Prix-erprobten Journalisten von Stuttgart aus in der Videokolumne „Formel 0711“ interessante Einblicke in die Welt der Formel 1 – in den Videoclips aus dem Mercedes-Benz-Museum geht es um Historisches und Aktuelles, um Erstaunliches wie und Normales, um Wesentliches und um Nebensächliches.