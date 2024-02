Videos zum VfB Stuttgart: Neu auf Youtube: MeinVfB-Videos

1 Unser MeinVfB-Angebot wurde mit einem Youtube-Kanal ergänzt. Foto:

Unser Angebot für VfB-Fans, die MeinVfB-Welt, wurde durch einen Youtube-Kanal komplettiert.











Link kopiert



VfB-Fans wissen es schon eine ganze Weile: Wenn sie alles rund um die Weiß-Roten aus unserer Redaktion lesen oder hören wollen, dann ist die „MeinVfB“-Welt die richtige Adresse dafür. Alle Artikel, Bilderstrecken, Interviews und einen wöchentlichen Podcast bündeln wir in einem Angebot – in der MeinVfB-App. Dazu gibt es einen Newsletter und selbstverständlich begleitende Präsenzen in den sozialen Netzwerken.