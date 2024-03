1 Prinzessin Kate gibt Krebs-Diagnose bekannt. Foto: dpa/Jack Hill

In einer am Freitagabend veröffentlichten Videobotschaft spricht Prinzessin Kate über ihre Krebs-Diagnose.











Bestürzung und Beileids-Bekundungen von allen Seiten hat am Freitagabend die Nachricht ausgelöst, dass Kate, die Prinzessin von Wales, an Krebs erkrankt und schon seit mehreren Wochen in London in Behandlung ist. Die 42-jährige Frau des Thronfolgers William, des Prinzen von Wales, erklärte dazu in einer Videobotschaft, ihre Krebserkrankung sei erst im Anschluss an die Unterleibs-Operation entdeckt worden, der sie sich im Januar hatte unterziehen müssen. Seit Februar werde sie mit einer Chemotherapie behandelt. Über die Art der Krebserkrankung äußerte sich Prinzessin Kate nicht.