1 Zuletzt war Kevin Großkreutz für den KFC Uerdingen 05 aufgelaufen. Seit Oktober war er vereinslos. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Kevin Großkreutz zieht sich aus dem Profifußball zurück. In einer emotionalen Videobotschaft blickt er auf seine Karriere zurück – auch auf die Zeit beim VfB. Fußball möchte er dennoch weiterhin spielen.

Stuttgart - Ex-VfB-Spieler Kevin Großkreutz hat seine Karriere im Profisport beendet. „Nach 15 Jahren ist es für mich an der Zeit, dem Profifußball ‚Tschüss’ zu sagen“, erklärt der 32-jährige in einem Video, das er am Sonntagabend auf Instagram veröffentlichte.

Im Januar 2016 wechselte er zum VfB und ging mit der Mannschaft in die zweite Liga. Bei den Fans war er als emotionaler Anführer der Mannschaft beliebt. Doch seine Zeit beim VfB nahm im März 2017 ein plötzliches Ende. Mit den Worten „Es war vielleicht keine Bilderbuch-Karriere“, spielt Kevin Großkreutz in dem Video auf seinen Abgang in Stuttgart an. Eine nächtliche Tour durchs Rotlichtviertel gipfelte in einer Schlägerei, die den ehemaligen Fußballprofi ins Krankenhaus beförderte. Sein Vertrag beim VfB wurde daraufhin aufgelöst. 28 Mal war er für den Verein aufgelaufen.

Seine Karriere als Fußballer beendet der 32-Jährige aber nicht. „Der Fußball ist der Mittelpunkt in meinem Leben“, sagt er. Im Amateurfußball möchte er weiter spielen, bei welchem Club genau hat er noch nicht bekannt gegeben. Berichten des Magazins „RevierSport“ zufolge könnte Großkreutz in Zukunft für den TuS Bövinghausen in der Westfalenliga II auflaufen.