Fragen an die Kandidaten: Brauchen wir eine Kita-Pflicht?

Video zur OB-Wahl in Stuttgart

Wie haben den 14 Stuttgarter OB-Kandidatinnen und -Kandidaten sechs identische Fragen zu den wichtigsten Themengebieten in Stuttgart gestellt. Hier ihre Antworten zum Streitpunkt Kita-Pflicht.

Stuttgart - Politikerinnen und Politiker haben bisweilen die Neigung, auf Fragen ausführlich, manchmal auch ausweichend zu antworten. Wir haben den 14 Stuttgarter OB-Kandidatinnen und -Kandidaten sechs identische Frage gestellt und baten um eine kurze Antwort, die nicht länger als 20 Sekunden dauern sollte.

In dieser Folge unserer Videoreihe geht es um die Versorgung der Kinder im Vorschulalter. Müsste der Besuch eines Kindergartens oder einer Kindertagesstätte nicht verpflichtend sein, damit die Kinder besser auf die Schule vorbereitet werden? Das meinen die 14 Kandidatinnen und Kandidaten, die am 8. November bei der OB-Wahl in Stuttgart antreten. Konkret wollten wir von ihnen wissen: „Kita-Pflicht ab dem vierten Lebensjahr – ja oder nein?“

