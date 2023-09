1 Nach der Entgegennahme des Preises für das Video des Jahres für "Anti-Hero" bei den MTV Video Music Awards in New York, teilt Taylor Swift ihre Freude mit dem Publikum. Foto: Charles Sykes/Invision/AP/dpa

Alle Gewinner der MTV Video Music Awards 2023 und wo Sie die Preisverleihung nachträglich anschauen können, haben wir im Artikel zusammengefasst. Jetz weiterlesen!











Link kopiert



In der Nacht zum Dienstag, dem 13. September 2023 (deutsche Zeit) wurden in Newark, New Jersey die diesjährigen MTV Video Music Awards verliehen. Wer in welchen Kategorien einen Preis absahnen konnte, haben wir für Sie zusammengefasst.