1 Komiker Serdar Karibik und Finanzminister Bayaz wollen mit einem Video auf das Thema Steuer aufmerksam machen. Foto: Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg/Maya Kazaz

Der Stuttgarter Komiker Serdar Karibik sorgt bei einem Besuch im Finanzministerium für viel Wirbel – Minister Bayaz greift persönlich ein. Ein Video davon wird im Netz zum Hit.











Ein üppiges Gehalt von 10.000 Euro im Monat – inklusive Chauffeur, der edlen Champagner im eigenen Dienstwagen serviert. So schwärmt der Stuttgarter Comedian Serdar Karibik von seinem vermeintlichen neuen Job. Der schwäbisch-türkische Quatschkopf will seine mehr als 400.000 Follower auf Instagram Glauben machen, dass er es auf der Karriereleiter ganz nach oben geschafft hat: „Ich arbeite jetzt im Finanzamt Stuttgart. Sicher isch sicher“, prahlt der in Göppingen geborene Komiker in dem Video, das sich im Netz großer Beliebtheit erfreut und in kurzer Zeit mehr als 8000-Gefällt-Mir-Angaben auf der Internetplattform erntet.