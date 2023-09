11 In knalligem gelb auf dem rosa Teppich in Manhattan: Model Gigi Hadid. Foto: AFP/ANGELA WEISS

Es ist wieder so weit: In New York findet die Fashion Week statt. Am Mittwoch startete Victoria’s Secret mit einem Kick-Off Event für den neuen Film der berühmten Modemarke. Hier sind die schönsten Looks des Abends.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Es ist wieder so weit: In New York beginnt in diesen Tagen die Fashion Week und die Modewelt blickt auf die Stadt. Den Beginn machte am Mittwochabend Victoria’s Secret. Die weltberühmte Unterwäschemarke veröffentlicht am 26. September den Film „The Victoria’s Secret World Tour“ auf Prime Video.