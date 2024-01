VfL Bochum gegen VfB Stuttgart: So handelte sich der VfB die zweite Niederlage in Folge ein

So handelte sich der VfB die zweite Niederlage in Folge ein

1 Bauchlandung für Deniz Undav und den VfB in Bochum. In unserer Bildergalerie blicken wir auf das Spiel zurück. Foto: Baumann

Nach dem 1:3 in Mönchengladbach kassiert der VfB bei einem skurrilen Spiel in Bochum die zweite Niederlage des noch jungen Jahres. Was sind die Gründe für den Fehlstart?











Bochums Trainer Thomas Letsch sprach hinterher von einem „komischen Fußballspiel“, sein Stuttgarter Gegenüber Sebastian Hoeneß nickte zustimmend, und jeder wusste, was gemeint war. Eine Halbzeitpause, die fast eine Stunde dauerte, das hat es in der Geschichte der Fußball-Bundesliga in dieser Form auch noch nicht gegeben. Eine die Rettungswege versperrende Zaunfahne der Stuttgarter Fans im Bochumer Ruhrstadion war Stein des Anstoßes für einen Disput zwischen Sicherheitsverantwortlichen und organisierter Fanszene, der beinahe einen Spielabbruch zur Folge gehabt hätte. Schiedsrichter Bastian Dankert hatte sich zuvor geweigert, die zweite Halbzeit anzupfeifen.