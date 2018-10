VfB Stuttgart Zwei Rückkehrer im VfB-Training

23. Oktober 2018

18 Feldspieler hat der VfB-Trainer Markus Weinzierl am Dienstagvormittag im Teamtraining zur Verfügung gehabt. Bei verschiedenen Spielformen auf engem Raum waren auch zwei Rückkehrer mit dabei.





Stuttgart - Seine Stimme ist aufgrund einer leichten Erkältung etwas angekratzt – ein paar Mal musste sich der Stuttgarter Chefcoach Markus Weinzierl daher auch auf die eigene Brust klopfen. Letztlich aber sind die lauten Kommandos des 43-Jährigen beim Vormittagstraining an diesem Dienstag deutlich zu verstehen gewesen. Immer wieder forderte Weinzierl von seinen Stuttgarter Profis ein hohes Tempo ein.

Diverse Spielformen auf engstem Raum mit maximal zwei, drei Kontakten standen nach dem Aufwärmprogramm im Schlienzstadion auf dem Programm der 18 Feldspieler, die Weinzierl neben den Torhütern Ron-Robert Zieler und Jens Grahl nach dem freien Montag zum ersten Training der Woche begrüßen durfte. Die Vorbereitung auf das schwere Auswärtsspiel am Samstag (18.30 Uhr) bei der TSG Hoffenheim hat also begonnen.

Aogo und Kempf melden sich zurück

Mit von der Partie waren auch zwei Rückkehrer, nämlich die beiden Rekonvaleszenten Marc Oliver Kempf und Dennis Aogo, die sich nach jeweiligen Verletzungen somit im Mannschaftstraining zurückmeldeten. Als es gegen Ende der Übungseinheit dann bei einem Spiel Acht gegen Acht auf zwei große Tore heiß herging, setzten Aogo und Kempf aber noch aus. Schließlich will Markus Weinzierl bei der Eingliederung des Duos nichts riskieren. Wobei Aogo bereits weiter ist als Kempf, der mit einem Muskelfaserriss mehrere Wochen ausgefallen war.

„Männer, sucht den Torabschluss!“, lautete eines der Kommandos von Markus Weinzierl, der bei seinem Einstand, dem 0:4 gegen Borussia Dortmund, neben den diversen Defensivfehlern auch mit dem Offensivspiel seiner Mannschaft nicht zufrieden gewesen war. Von einem wichtigen Baustein in den Angriffsplänen des neuen VfB-Trainers war zum Beginn der neuen Trainingswoche aber nichts zu sehen: Daniel Didavi laboriert weiter an seinen Schmerzen an der Achillessehne. Der verhinderte VfB-Regisseur wird behutsam aufgebaut – und dürfte für das Hoffenheim-Spiel erneut ausfallen.