VfB Stuttgart Wolfgang Dietrich appelliert an Einstellung der Spieler

Von red/dpa 25. Oktober 2018 - 10:48 Uhr

Erwartet eine Reaktion der Spieler auf den enttäuschenden Start in der Bundesliga: VfB-Präsident Wolfgang Dietrich. Foto: dpa

In der Bundesliga enttäuscht der VfB Stuttgart derzeit auf der ganzen Linie. Präsident Wolfgang Dietrich erwartet jetzt von den erfahrenen Spielern, dass sie sich jetzt zeigen und die schwierige Situation meistern.

Stuttgart - Präsident Wolfgang Dietrich hat angesichts der zuletzt enttäuschenden Auftritte des VfB Stuttgart an die Einstellung seiner Profis appelliert. „Ich erwarte, dass die Mannschaft die Einstellung, die sie gegen Dortmund in der zweiten Hälfte gezeigt hat, ab dem Hoffenheim-Spiel von der ersten Minute an zeigt“, sagte der 70-Jährige der „Bild“ (Donnerstag). „Ich denke, das ist das Mindeste, was man erwarten darf.“

Nach dem 0:4 gegen den BVB am vergangenen Wochenende spielt der Tabellenvorletzte der Fußball-Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei 1899 Hoffenheim. „Natürlich ist die Situation eine Belastung. Aber letztlich sind das Profis auf dem Platz und sie werden damit auch klarkommen“, sagte Dietrich. „Ich erwarte gerade von den erfahreneren Spielern, dass sie sich jetzt zeigen und dafür sorgen, diese schwierige Situation zu meistern.“