VfB Stuttgart: Warum sich das Warten auf die Porsche-Millionen ins neue Jahr zieht

1 Porsche-Finanzvorstand Lutz Meschke im Juni 2023. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Nach der Bekanntgabe Ende Juni sollte der Deal mit der Porsche AG schnell umgesetzt werden. Nun zieht sich der Einstieg als Investor bei der VfB Stuttgart AG bis ins Jahr 2024. Warum?











Der Abschluss des Fußballjahres hätte stimmungsvoller kaum sein können beim VfB. Mit dem 3:0 am Mittwochabend gegen den FC Augsburg krönte das Team eine außergewöhnliche Hinrunde. Sportlich hat sich damit alles erfüllt, was man sich an der Mercedesstraße im Frühsommer vorgenommen hatte. An anderer Stelle trifft das noch nicht zu.