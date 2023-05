1 Gil Dias (li.) und Genki Haraguchi gehören beim VfB Stuttgart nicht mehr zum Stammpersonal. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Gil Dias und Genki Haraguchi haben nach ihrer Ankunft beim VfB Stuttgart schnell die Hoffnung genährt, wichtige Verstärkungen zu sein. Mittlerweile sieht die Sache anders aus. Warum eigentlich?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Es gab Zeiten – und die sind noch gar nicht lange her – da galten zwei Spieler des VfB Stuttgart genau als das, was sie auch darstellen sollten. Als echte Verstärkungen. So ganz sicher war man sich ja nicht gewesen rund um den VfB Stuttgart, ob Gil Dias und Genki Haraguchi wirklich genau jene Puzzlesteine darstellen, die dem abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten helfen würden. Zumal im Winter selten die ganz großen Lose gezogen werden auf dem Transfermarkt. Doch dann galt das Duo schnell als Volltreffer.