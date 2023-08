Der VfB ist mit einem 4:0 gegen die TSG Balingen souverän in die zweite Pokalrunde eingezogen. Bis der dortige Gegner feststeht, müssen sich die Stuttgarter jedoch noch gedulden – was auch mit Bayern und Leipzig zu tun hat.

Dass der Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals alles andere als ein Selbstläufer ist, hat das vergangene Wochenende mal wieder eindrucksvoll gezeigt. Mit Werder Bremen, dem VfL Bochum, dem FC Augsburg und dem SV Darmstadt mussten gleich vier Erstligisten in Runde eins die Segel streichen. Der VfB Stuttgart hingegen erfüllte seine Pflichtaufgabe mit einem klaren 4:0 gegen den Regionalligisten TSG Balingen.

Doch wie geht es nun im Pokal für die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß weiter? Das entscheidet sich am Sonntag, dem 1. Oktober. Dann steht im Fußballmuseum in Dortmund die Auslosung der zweiten Runde an, die in der Sportschau live von der ARD im TV und per Stream übertragen wird. Wer die Lose zieht, steht noch nicht fest.

Bayern und Leipzig greifen erst Ende September in DFB-Pokal ein

Auch bei der Auslosung der zweiten Runde wird es zwei Lostöpfe geben. Im Profitopf finden sich alle verbleibenden Erst- und Zweitligisten wieder, im Amateurtopf alle Mannschaften aus den Ligen darunter. Die „Amateurvereine“ haben dabei Heimrecht.

Dass die zweite Runde erst im Oktober ausgelost wird, liegt an der Terminierung des Supercups der Deutschen Fußball-Liga (DFL). Weil dieser am zurückliegenden Pokal-Wochenende stattfand, tragen der FC Bayern (gegen Preußen Münster) und RB Leipzig (gegen Wehen Wiesbaden) ihre Pokalspiele erst am 26. respektive 27. September aus.

Die zweite Pokalrunde wird dann am 31. Oktober und 1. November gespielt. Welche Spiele im Free-TV gezeigt werden, entscheidet sich erst nach der Auslosung.