1 Trainer Pellegrino Matarazzo will den VfB Stuttgart in Kitzbühel optimal auf die Bundesliga-Saison vorbereiten. Foto: imago//Robin Rudel

Der VfB Stuttgart begibt sich ins Trainingslager nach Kitzbühel – und bereits zu Beginn steht für das Team von Pellegrino Matarazzo mit dem Testspiel gegen den FC Liverpool ein Höhepunkt an.









Kitzbühel - Dieses Spiel wäre so ganz nach Holger Badstubers Geschmack gewesen. Höchstes Niveau, internationaler Standard. Eine Begegnung mit den Besten – Badstuber mag das und hat diesen Anspruch immer an sich gestellt. Noch vor zwei Jahren wollte er zu einem ambitionierten Club im Europapokal wechseln. Es kam ganz anders und nun wird der Abwehrspieler an diesem Samstag (18 Uhr/Servus TV Deutschland) nicht mehr dabei sein, wenn der VfB Stuttgart auf den großen FC Liverpool mit dem in Deutschland noch größer erscheinenden Jürgen Klopp an der Seitenlinie trifft.