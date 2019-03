9 Holger Badstuber (Zweiter von rechts) tat sich im Training als Deutschlehrer hervor. Foto: Pressefoto Baumann

20 Profis kann der VfB-Cheftrainer Markus Weinzierl beim Training am Dienstag begrüßen. Denn nur drei Stammspieler sind aktuell auf Länderspielreise.

Stuttgart - Die Bundesliga setzt am Wochenende aufgrund der Länderspielpause aus – doch auf dem Trainingsplatz des VfB Stuttgart herrscht an diesem Dienstagnachmittag reges Treiben. 17 Feldspieler und drei Torhüter hat der Chefcoach Markus Weinzierl um sich geschart.

Gerade mal drei Akteure im 25-Mann-Kader, die am vergangenen Samstag beim 1:1 gegen Hoffenheim in der Startelf standen, fehlen. Dies sind neben dem Debütanten Ozan Kabak, der erstmals in die A-Nationalelf der Türkei berufen wurde, noch der Schweizer Steven Zuber sowie der französische Weltmeister Benjamin Pavard. Auch Anastasios Donis (A-Nationalelf Griechenland) sowie Timo Baumgartl, (deutsche U21) und Borna Sosa (U21 Kroatien) sind nicht dabei, während David Kopacz am Freitag zur U20 Polens reisen wird.

Deutschlektion für Ascacibar

Auf dem Trainingsplatz gibt es nach dem Aufwärmprogramm, das diesmal vom Kraftraum auf den Rasen verlegt worden ist, zunächst ein lockeres Spielchen Fünf gegen Zwei zu sehen. Dabei bekommt der kleine Sechser Santiago Ascacibar, der die Anzahl der Ballkontakte zählt, vom Kollegen Holger Badstuber noch eine kleine Gratis-Lektion in Deutsch: „Nach 24 kommt 25 – und nicht 26“, sagt der Ex-Münchner – und klopft dem Argentinier auf die Schulter.

Die Stimmung ist also gut beim VfB – trotz der sportlich angespannten Lage. Alle Spieler sind fit, keiner ist verletzt. Auch beim Trainingsspiel auf ein verkleinertes Spielfeld mit großen Toren ziehen alle mit. Für diesen Mittwoch (10.30 Uhr) hat der Trainer Markus Weinzierl die nächste öffentliche Einheit angesetzt.

Am Mittwoch nächster Woche hat der 44-Jährige wieder sämtliche Spieler an Bord. Spätestens dann beginnt die heiße Phase der Vorbereitung auf das schwere Bundesliga-Gastspiel am Sonntag, 31. März, beim Pokalsieger Eintracht Frankfurt (Anpfiff ist um 18 Uhr). Mit dem Ziel, das Weinzierl bereits vor einiger Zeit ausgegeben hat. „Wir müssen im Abstiegskampf auch mal unerwartete Punkte holen.“