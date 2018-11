VfB Stuttgart Spieler fokussieren sich auf den 1. FC Nürnberg

Von ala 05. November 2018 - 17:52 Uhr

Die dritte Niederlage in Folge steckt den Profis des VfB Stuttgart noch in den Knochen. Doch beim Training am Montag wird der Blick auf die kommende Partie gegen den 1. FC Nürnberg gerichtet.





11 Bilder ansehen

Stuttgart - Nach der 0:3-Heimniederlage gegen Eintracht Frankfurt haben sich die Profis des VfB Stuttgart am Montagmittag wieder auf dem Trainingsplatz versammelt. Die vergangene Partie will die Mannschaft wohl möglichst schnell vergessen und den Blick auf das kommende Spiel am Samstag gegen den 1. FC Nürnberg (15.30 Uhr/ Liveticker) richten.

Mehr zum Thema

Alles rund um den VfB Stuttgart finden Sie hier

Trainer Markus Weinzierl muss dann wohl auf Pablo Maffeo verzichten, der sich beim Spiel gegen Frankfurt einen Außenbandteilriss im rechten Sprunggelenk zugezogen hat. Er trainierte am Montagnachmittag individuell mit Athletiktrainer Matthias Schiffers. Keine Hoffnung gibt es hingegen bei Berkay Özcan. Für den Mittelfeldspieler ist die Hinrunde beendet.

Die restlichen VfB-Spieler trainierten nicht nur in knackigen Trainingsspielen, in denen es zum Teil hoch her ging, sondern feilten auch an der Technik am Ball.