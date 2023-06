An diesem Donnerstag ist es soweit: Der VfB Stuttgart präsentiert sein neues Outfit für die Spielzeit 2023/24 – mit einer Besonderheit.

An diesem Donnerstag um 10 Uhr will der VfB Stuttgart sein neues Heimtrikot für die Saison 2023/24 präsentieren. Vorerst mit blanker Brust, denn ein neuer Hauptsponsor ist nach dem Ende der Partnerschaft mit der Mercedes-Benz-Bank noch nicht gefunden.

Dennoch geht der Verein mit seinem neuen Jako-Jersey schon jetzt an die Öffentlichkeit. Gut möglich, dass es zum Verkaufsschlager mutiert, schließlich übt ein werbefreies Trikot auf viele Fans einen Reiz aus. Selten ist es obendrein.

Das weiße Oben-Ohne-Trikot wird es nur für kurze Zeit in den Fanshops geben. In Kürze will der Verein einen neuen Brust- und Ärmelsponsor präsentieren. Nach Auskunft von Vorstandschef Alexander Wehrle soll es einer sein, der zu den Werten des Clubs passt.