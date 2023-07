VfB setzt Stiftungsgründung in die Tat um

1 Präsident Claus Vogt (li.) erklärte die Stiftung zu seinem Herzensprojekt, der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle unterstützt das Thema. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart wird rund ein Jahr nach der Ankündigung eine Stiftung gründen. Diese soll sich vornehmlich um politische Bildung kümmern und erfährt prominente Unterstützung.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Dass der VfB Stuttgart in den vergangenen Jahren seiner gesellschaftlichen Verantwortung eine größere Bedeutung beimisst als in der weiter zurückliegenden Vergangenheit, ist offensichtlich. Diverse Beispiele wie der Ort der Erinnerung vor der Geschäftsstelle, das „Unvergessen“-Projekt für Menschen mit Demenz, die Verankerung des Themas Nachhaltigkeit in die eigene Werte-Definition oder eigene Wagen beim Stuttgarter CSD-Umzug belegen dies.