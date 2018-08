VfB Stuttgart VfB nimmt am Drei-Ligen-Cup teil

Von red 13. August 2018 - 14:21 Uhr

Der VfB nimmt in der Länderspielpause am Drei-Ligen-Cup teil. Foto: Pressefoto Baumann

Die Profis des VfB Stuttgart werden während der ersten Länderspielpause der Saison an einem Blitzturnier in Großaspach teilnehmen. Gegner sind die SpVgg Greuther Fürth und die SG Sonnenhof Großaspach.

Stuttgart - Noch ist die neue Bundesligasaison nicht gestartet, da wirft die erste Länderspielpause schon ihren Schatten voraus. Vom 3. September an besteht die FIFA-Abstellpflicht für die Clubs, die ihre Nationalspieler für die entsprechenden Länderspiele freistellen müssen. So wird beispielsweise Weltmeister Benjamin Pavard – so er dann noch das VfB-Trikot trägt – in der neu gegründeten „Nations League“ mit Frankreich gegen Deutschland antreten.

Mehr zum Thema

Für die Spieler, die nicht international im Einsatz sind, wird es einen Test unter Wettkampfbedingungen geben. Der Bundesligist nimmt am sogenannten „3-Ligen-Cup“ teil, den die SG Sonnenhof Großsapach (3. Liga) ausrichtet. Am 7. September tritt der VfB erst gegen Zweitligist SpVgg Greuther Fürth an, dann gegen die SG – beide Spiele dauern 45 Minuten und werden im Fautenhau ausgetragen. Der Einlass in das Stadion beginnt um 16 Uhr, die genauen Spielzeiten stehen noch nicht fest.