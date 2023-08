Umbau im Zeitplan? So präsentiert sich die MHP-Arena zum Saisonstart

12 Ein neuer Zugangsbereich der MHP-Arena. In unserer Bildergalerie zeigen wir weitere Fotos der Arena kurz vor dem Saisonstart. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Seit dem Hinspiel in der Relegation hat sich in der MHP-Arena noch einmal einiges getan. Zum Saisonauftakt werden die Veränderungen sichtbar. Der Architekt äußert sich zum Stand des Umbaus.









So ein Stadionbesuch ist ja zuvorderst ein visuelles Erlebnis. Es gibt viele Eindrücke, viel zu sehen, viel zu verarbeiten. Ein akustisches Erlebnis ist solch ein Besuch auch – und am kommenden Samstag in Stuttgart ein ganz neues.