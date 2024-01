VfB Stuttgart Transfermarkt: Justin Diehl im Fokus der Weiß-Roten

28 Justin Diehl ist ein gefragter Mann. Foto: IMAGO/Beautiful Sports/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel

Der VfB Stuttgart würde sich gern mit Stürmer Justin Diehl verstärken. Doch die Personalie gestaltet sich aufgrund eines plötzlichen Kurswechsels kompliziert. Das ist der Stand.











Der VfB Stuttgart hat mehr als nur ein Auge auf Justin Diehl geworfen. Der 19 Jahre alte Angreifer des 1. FC Köln, der für die zweite Mannschaft der Kölner in 19 Regionalliga-Partien zwölf Treffer (neun Vorlagen) erzielt hat, soll zu den Weiß-Roten kommen. Diehl selbst ist nicht abgeneigt, ließ nach Informationen unserer Redaktion in Gesprächen mit dem VfB durchblicken, dass er sich einen Wechsel durchaus vorstellen könne. In Köln besitzt der Youngster noch ein bis zum 30. Juni 2024 datiertes Arbeitspapier, wäre also im Sommer ablösefrei zu haben.